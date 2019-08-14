نشرة أخبار السادسة.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الأخيرة من طراز بوينج Dreamliner
توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات لعودة الحجاج من بعثة الحج المصرية، ومصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج Dreamliner وبكين أول وجهاتها.
مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات لعودة الحجاج من بعثة الحج المصرية
تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج، اليوم الأربعاء، 4 رحلات جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك.
الآثار تكشف عن طبيعة إعادة توظيف قصر البارون الأثري
أعلنت وزارة الآثار في بيان لها اليوم، أنها حاليًا وبالتعاون مع السفارة البلجيكية في القاهرة، وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني بمصر، تقوم بتنفيذ مشروع إعادة توظيف قصر البارون إمبان الأثري في منطقة مصر الحديدة.
مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج
Dreamliner وبكين أول وجهاتها
وصلت، اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج الدريملاينر B787-9 لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصر للطيران في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW.
بوتين يزور فنلندا لمناقشة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في هلسنكي، لمناقشة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، في سياق الرئاسة الحالية لهلسنكي لمجلس الاتحاد الأوروبي.
البعثة الأممية ترحب بانخفاض مستوى العنف في طرابلس
أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، بانخفاض مستوى العنف جراء الهدنة التي دعت إليها بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس، مؤكدة أن موقف طرفي القتال كان إيجابيا.
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