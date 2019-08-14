هيثم شاكر يدعم اكتشاف المواهب من شركة "فيولين" وتركي آل الشيخ

من خلال صفحته الرسمية بـفيسبوك، دعّم النجم هيثم شاكر حملة اكتشاف المواهب التي أطلقتها شركة فيولين برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ وإشراف المنتج الفني حمادة إسماعيل، وتحث الحملة أصحاب المواهب على تسجيل فيديو غنائي مدته 2 دقائق وإرسالة على صفحة الشركة، على أن يختار المستشار تركي آل الشيخ والأستاذ حمادة إسماعيل أفضل المواهب لتجميعها في ألبوم غنائي وإنتاجه على أعلى مستوى.





وكان النجم قد أطلق مؤخرًا ألبوم معرفة قديمة والذي احتل المركز الأول على موقع iTunes، ليتفوق على جميع الألبومات العربية والأجنبية بداخل مصر، كما تصدّر ترند تويتر بعد أقل من يومين، و تضمن ترند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.





وخلال حملته الدعائية للفيلم أطلق كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.





ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.





هيثم شاكر هو مطرب مصري انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان خليك جنبي، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذي علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي جوه حضنك، وأغنية أيامي معاك، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء مثل أحمد صلاح حسني وتوما وتميم ورامي جمال، ولـهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.