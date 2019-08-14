رسميا.. لوتس تعلن الكشف عن شعارها الجديد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:23 م
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تعمل شركة لوتس باستمرار على تطوير سياراتها بكل شكل ممكن، ويبدو أن الوقت حان لإعادة تصميم شعار الشركة.
يأتي شعار الشركة الجديد بتصميم مبسط للغاية يعتمد على أسلوب ثنائي الأبعاد بدلاً من ثلاثي الأبعاد الذي كنا نشاهده على سيارات الشركة، ولكنه مازال محافظاً على تقاليد الشركة باللون الأخضر والأصفر وعناصر التصميم الأساسية.
فيما يتعلق بهذا التغيير، قال Simon Clare مدير التسويق في لوتس أن الشركة “نظرت إلى الوراء في هدف لوتس الأصلي وفكرت في فلسفة Colin Chapman للتبسيط والرشاقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كشفت عن سيارتها الكهربائية الفائقة Evija قبل أسابيع، والتي يفترض أنها ستكون أقوى سيارة إنتاجية وبداية جديدة لـ لوتس.
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