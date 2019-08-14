محافظ الدقهلية يشدد على تكثيف النشاط اليومي بمدينة جمصة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أن العمل على قدم وساق طوال اليوم لمتابعة استمرار نظافة شوارع مدينة جمصه والطريق الدولي الساحلي والمدخل الرئيسي ومختلف مناطق وشوارع جمصه خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأستقبال الزوار من كل مكان.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم التشديد على المتابعة المستمرة لمستوى جاهزية الفنادق والشقق السكنية للاقامة، والملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المتنوعة والأسواق،والتشديد على ضرورة استمرار العمل خلال أيام العيد وطوال الاجازة في أعمال الحدائق العامة بالمدينة للحفاظ على استمرار نظافتها.





وأشار شاروبيم إلى أهمية المتابعة المستمرة لمستوى دورات المياه العمومية بطول الشاطئ والكورنيش أولا بأول والتأكد من انتظام عمل الحمامات،وتواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.





ومن جانبها قالت رحاب المزين رئيس مدينة جمصه إنه تم التشديد علي فرق الإنقاذ وأبراج المراقبة للشاطئ حيث يتواجد 100 من المنقذين علي أبراج المراقبة ووضع رايات الإنذار باللون الأحمر في حالة إرتفاع مستوى الأمواج وتنبيه المصطافين لأخذ الحيطه والحذر للحفاظ علي أرواحهم.



