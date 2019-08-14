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محافظ الشرقية يُعلن التعاقد مع شركة متخصصة في الخدمات البيئية لتشغيل مصنع القمامة بأبو كبير

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:47 م
محافظ الشرقية يُعلن التعاقد مع شركة متخصصة في الخدمات البيئية لتشغيل مصنع القمامة بأبو كبير
جانب من الاجتماع
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أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات البيئية للبدء في إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو كبير و المتوقف عن العمل منذ عام 2011م، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بممثلين عن الشركة في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والأستاذ هاني عقل مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

أكد المحافظ أن إعادة تشغيل المصنع يأتي في إطار إتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المدينة  والإستفادة من مخلفات القمامه وإعادة تدويرها مرة أخرى.

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستفادة من مصنع تدوير القمامة بمركز أبو كبير والمُقام على مساحة 5 أفدنه وتشغيله بطريقة علمية حديثة بمعرفة الشركة المتخصصة في الخدمات البيئية وذلك لإستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من المراكز المحيطة لإعادة تدويرها وتحسين منظومة النظافة.
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