محافظ الشرقية يُعلن التعاقد مع شركة متخصصة في الخدمات البيئية لتشغيل مصنع القمامة بأبو كبير
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:47 م
Advertisements
Advertisements
أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات البيئية للبدء في إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو كبير و المتوقف عن العمل منذ عام 2011م، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بممثلين عن الشركة في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والأستاذ هاني عقل مدير الشئون القانونية بالمحافظة.
أكد المحافظ أن إعادة تشغيل المصنع يأتي في إطار إتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المدينة والإستفادة من مخلفات القمامه وإعادة تدويرها مرة أخرى.
أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستفادة من مصنع تدوير القمامة بمركز أبو كبير والمُقام على مساحة 5 أفدنه وتشغيله بطريقة علمية حديثة بمعرفة الشركة المتخصصة في الخدمات البيئية وذلك لإستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من المراكز المحيطة لإعادة تدويرها وتحسين منظومة النظافة.
Advertisements
- تخصيص 6 مليون جنيه لتدعيم منظومة النظافة في الغربية (صور)
- محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع تدوير القمامة (صور)
- محافظ الإسماعيلية يناقش آليات منظومة النظافة
- المنيا توقع عقد تأجير وتشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات (صور)
- بدء تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات بالمنيا
- برلمانية: إعادة تدوير القمامة أمر واجب التنفيذ.. وواحد من بنود استراتيجية 2030
- محافظ الشرقية يتفقد مصنع إعادة تدوير القمامة بـ"أبو كبير" (صور)
- وزيرة البيئة من الشرقية: أساليب جديدة لتحسين منظومة النظافة بجميع محافظات الجمهورية