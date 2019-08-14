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نجم ليفربول يقترب من روما الإيطالي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:45 م
نجم ليفربول يقترب من روما الإيطالي
لوفرين
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ريهام عبدالمحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ​ديان لوفرين​ نجم دفاع ليفربول يقترب بشدة من الرحيل إلى روما​ الإيطالي.

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن باولو فونسيكا المدير الفني لروما يفضّل لوفرين على مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المفاوضات متقدمة جدا بين الناديين وأن لوفرين قد يرحل على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 16 مليون يورو وتصبح الصيغة (إلزامية الشراء) إذا شارك في عدد معيّن من المباريات أو تسجيل بعض الأهداف.
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