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نجم ريال مدريد يغيب عن أول مواجهات الدوري للإيقاف

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:35 م
نجم ريال مدريد يغيب عن أول مواجهات الدوري للإيقاف
كارفاخال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كارفاخال نجم ريال مدريد لن يُشارك في أول مُباريات الفريق أمام سيلتا فيجو في ​الدوري الإسباني في الموسم الجديد​.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن ​الاتحاد الإسباني لكرة القدم​ لن يقوم بإجتماع اضطراري للنظر بحالة اللاعبين الذين تم إيقافهم في آخر مباريات الموسم الماضي وأن المجلس الرياضي الأعلى في إجازة حالياً وسيعاقبون مع انطلاقة الموسم الحالي.
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