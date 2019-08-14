نجم ريال مدريد يغيب عن أول مواجهات الدوري للإيقاف
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:35 م
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كارفاخال نجم ريال مدريد لن يُشارك في أول مُباريات الفريق أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في الموسم الجديد.
وأوضحت التقارير الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يقوم بإجتماع اضطراري للنظر بحالة اللاعبين الذين تم إيقافهم في آخر مباريات الموسم الماضي وأن المجلس الرياضي الأعلى في إجازة حالياً وسيعاقبون مع انطلاقة الموسم الحالي.
وأوضحت التقارير الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يقوم بإجتماع اضطراري للنظر بحالة اللاعبين الذين تم إيقافهم في آخر مباريات الموسم الماضي وأن المجلس الرياضي الأعلى في إجازة حالياً وسيعاقبون مع انطلاقة الموسم الحالي.
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