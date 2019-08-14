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تعرف على موعد حفل خالد سليم في دمنهور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:33 م
تعرف على موعد حفل خالد سليم في دمنهور
خالد سليم
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محمود حنفي
 
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ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يحيى النجم خالد سليم، حفلًا في الثامنة مساًء الجمعة 16 أغسطس .

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة منها  استاذ الهوى، بلاش الملامة، بنسى الهموم، خد الجميل، سيد سيدي، ولاليلة ولا يوم، خمس دقايق وغيرها الى جانب مختارات من مؤلفات الطرب العربى التى اشتهر بادائها .

من جانبه أكد خالد أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد معلناً سعادته بالمشاركة المستمرة في مختلف المهرجانات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها على مدار العام .
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