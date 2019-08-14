نجم ريال مدريد يغيب 3 أسابيع للإصابة



ونشرت ​صحيفة ماركا الإسبانية البيان الذي أكد فيه خضوع رودريجو لبعض الفحوصات الأولية والتي كشفت عن معاناته من إصابة في فخذه الأيمن ولن ستحرمه من اللعب لفريق الكاستيا في المباريات التحضيرية الأخيرة استعدادًا للموسم الجديد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المحتمل أن يغيب رودريجو عن الفريق 3 أسابيع مع العلم أن الفريق ينتظر الآن معرفة آخر تطورات مدة غيابه والتي ستحدد غيابه عن لقاءات الملكي القادمة.

نقلت تقارير صحفية إسبانية بياناً رسمياً عن ​ريال مدريد​ الإسباني كشف فيه عن إصابة نجمه ​البرازيل​ي الشاب ​رودريجو​ المنضم حديثاً للفريق قبل بداية الموسم الجديد.