"الجزيرة" القطرية تغطي فضائح تميم وتتجاهل الرأي الآخر

تجاهلت وسائل الإعلام القطرية القضايا الحساسة التي تمس السلطات القطرية وعائلة آل ثاني، رغم أنه خلال شهر فقط تصدرت 3 قضايا عناوين الصحف العالمية ونشرات الأخبار في وسائل الإعلام.

وتعد هذه القضايا هي تسريب النيويورك تايمز عن تنفيذ الدوحة لتفجيرات في الصومال، والقضية الثانية ما كشفته صحيفة التايمز البريطانية عن استغلال قطر لبنك "الريان" لنشر التطرف، واتهام الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني بأمر حارسه الشخصي بقتل شخصين أمريكيين.

وتتعمد وسائل الإعلام القطرية خاصة "الجزيرة" تجاهل الرأي والرأي الآخر، إذا كان يمس سلطات الدوحة وأميرها وعائلته، كما تجاهلت قضية رشوة حمد بن جاسم من بنك باركليز التي تنظرها المحاكم البريطانية حتى الآن، بحسب موقع "العربية. نت".

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال؛ حيث نشرت تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

ويوضح التسجيل إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر، ولكن إعلام قطر لم يذكر أي شيء عن تلك الفضائح.