الآثار تكشف عن طبيعة إعادة توظيف قصر البارون الأثري
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:22 م
حسام زيدان
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أعلنت وزارة الآثار في بيان لها اليوم، أنها حاليًا وبالتعاون مع السفارة البلجيكية في القاهرة، وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني بمصر، تقوم بتنفيذ مشروع إعادة توظيف قصر البارون إمبان الأثري في منطقة مصر الحديدة.
وأوضح البيان أن القصر سيتم فيه إقامة معرض حي عن تاريخ مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.
والقصر مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وقد تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.
وحاليًا أعمال الترميم في القصر تجري علي قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصري -حسب بيان الآثار- وأعلنت أيضًا عن انتهاء 85% من أعمال ترميماته والذي ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري.
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