تونس.. قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 بشكل أولي





أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، قبول 26 مرشحا لخوص انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.





وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء "بعد دراسة الملفات تقرر القبول الأولي لـ26 مترشحا للانتخابات الرئاسية"، موضحا "الـ26 مرشحا الذين تم قبولهم ليس بينهم أي شخص على صلة بقضايا التمويل الأجنبي".





وأضاف بافون "عدد المرفوضين لعدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة 71، والمرفوضين لعدم الوصول للضمان المالي 51"، متابعا "المقبولون بينهم 24 رجلا، و2 من النساء".





ولفت بافون إلى أن المرشحين المقبولين من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ونائب رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، ورجل الأعمال نبيل القروي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ووزيرة السياحة السابقة رئيسة حزب الأمل سلمى اللومي، وغيرهم.





وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنيس الجربوعي قد أكد، أمس الثلاثاء، رفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 تقدموا بطلباتهم لخوض السباق الرئاسي المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل.





ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الجربوعي، قوله: "تم إلى حد الآن رفض أكثر من 66 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات من مجموع 97 مطلبا".





ولفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن المرشحين الذين رُفضت طلباتهم "يمكنهم الالتجاء إلى القضاء... للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 آب/أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني أيلول/سبتمبر 2019".



