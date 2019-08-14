ايبارشية البحيرة تختتم الدورة المتخصصة لتدريب خدام ذوي الاعاقة بكنيسة مارمرقس برشيد (صور)

اختتمت ايبارشية البحيرة الحلقة المتميزة من الدورة التدريبية المتخصصة بمعهد مارمرقس الثقافي لتدريب خدام ومدرسى ذوي الاعاقة بكنيسة مارمرقس الاثرية برشيد تحت عنوان"ادارة وتنظيم مراكز ذوى الاعاقة بين الخدمة الكنسية والمجتمع "، وقد حاضر في هذا التدريب نخبة من أساتذة الجامعات وبعض من مسئولى ومديرى المراكز بالاسكندرية وكان عدد الحضور٥٠ خمسون من الشباب والشابات من خمسة عشر ايبارشية.





وقد ألقى نافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الانبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي محاضرة عن خبرات في علم الادارة الكنسية وأوضح ايضا العشرة مبادئ للخدمة وتم التقاط الصور التذكارية وتوزيعها وايضا تم توزيع كتابين من انتاج المعهد بالكنيسة بعنوان (الاعاقة حب وخدمة).









وكانت الدورة بإشراف وتنفيذ القمص لوقا اسعد عوض راعى كنيسة مارمرقس برشيد والدكتور نصيف فهمى منقريوس.



