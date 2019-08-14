ايبارشية البحيرة تختتم الدورة المتخصصة لتدريب خدام ذوي الاعاقة بكنيسة مارمرقس برشيد (صور)
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:19 م
ماريان ناجى
Advertisements
Advertisements
اختتمت ايبارشية البحيرة الحلقة المتميزة من الدورة التدريبية المتخصصة بمعهد مارمرقس الثقافي لتدريب خدام ومدرسى ذوي الاعاقة بكنيسة مارمرقس الاثرية برشيد تحت عنوان"ادارة وتنظيم مراكز ذوى الاعاقة بين الخدمة الكنسية والمجتمع "، وقد حاضر في هذا التدريب نخبة من أساتذة الجامعات وبعض من مسئولى ومديرى المراكز بالاسكندرية وكان عدد الحضور٥٠ خمسون من الشباب والشابات من خمسة عشر ايبارشية.
وقد ألقى نافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الانبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي محاضرة عن خبرات في علم الادارة الكنسية وأوضح ايضا العشرة مبادئ للخدمة وتم التقاط الصور التذكارية وتوزيعها وايضا تم توزيع كتابين من انتاج المعهد بالكنيسة بعنوان (الاعاقة حب وخدمة).
وكانت الدورة بإشراف وتنفيذ القمص لوقا اسعد عوض راعى كنيسة مارمرقس برشيد والدكتور نصيف فهمى منقريوس.
Advertisements
- الأنبا باخوميوس يقيم 3 رهبان جدد بجبل القلالي
- الأنبا باخوميوس يُسيم 5 من الآباء الكهنة بالبحيرة (صور)
- الأنبا باخوميوس يضع حجر الأساس لكاتدارئية العذراء مريم والقديس مكاريوس بجبل القلالي (صور)
- استقبال البابا تواضروس بجبل القلالي (صور)
- وسط احتفال مهيب.. الأنبا باخوميوس يسيم كاهنا جديد بإيبارشية البحيرة (صور)
- مطرانية البحيرة تختتم دورة إعداد القادة الثانية "اتبعني.. تعالوا "
- افتتاح فرع جديد لإكليريكية دمنهور بالسادات وانعقاد مجمع الكهنة (صور)
- مؤتمر للتكريس القلبي وسيامة دياكونيين بإيبارشية البحيرة
- تعرف على الكهنة الجدد بإيبارشية البحيرة (صور)
- إيبارشية البحيرة للأرثوذكس تحتفل برسامة 6 كهنة جدد