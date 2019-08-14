أسعار الأسماك في أخر أيام عيد الأضحي المبارك.. والبوري يسجل 58 جنيه

تراجع الطلب على الأسماك خلال تعاملات عيد الأضحي المبارك مما أدي لاستقرار الأسعار، ويتوقع أن يبدء فى الارتفاع التدريجي خلال الأسبوع المقبل، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن مستويهما أمس.





وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وأيضا تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجمبري نحو 200 جنيه للكيلو.



