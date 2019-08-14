أسعار الأسماك في أخر أيام عيد الأضحي المبارك.. والبوري يسجل 58 جنيه
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:12 م
الفجر الاقتصادي
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تراجع الطلب على الأسماك خلال تعاملات عيد الأضحي المبارك مما أدي لاستقرار الأسعار، ويتوقع أن يبدء فى الارتفاع التدريجي خلال الأسبوع المقبل، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن مستويهما أمس.
وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وأيضا تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجمبري نحو 200 جنيه للكيلو.
وحافظ سعر كيلو المكرونة السويسي على مستواه اليوم، بين 55 و65 جنيها، وكذلك سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
تراوح سعر كيلو السمك قشر البياض من 50 إلى 64 جنيهًا، وتراوح سعر أسماك القرموط من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، والماكريل المجمد تراوح سعر الكيلو من 25 جنيهًا للكيلو إلى 35، وتراوح سعر كيلو الجمبري من 200 إلى 310 جنيها.
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