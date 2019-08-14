بوتين يزور فنلندا لمناقشة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي





يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في هلسنكي، لمناقشة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، في سياق الرئاسة الحالية لهلسنكي لمجلس الاتحاد الأوروبي.





حسب ما جاء في بيان الكرملين، من المزمع مناقشة الموضوعات الرئيسية للتعاون الثنائي، وكذلك النظر في عدد من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي في سياق رئاسة فنلندا الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي".





سيقوم بوتين بزيارة عمل لفنلندا، في 21 أغسطس/آب، بدعوة من ساولي نينيستو، وستعقد المفاوضات في العاصمة هلسنكي.





ويذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو 2018، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي، إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



