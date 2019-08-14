اسباب تكون حصوات الكلى وطرق الوقاية والعلاج

تتكون حصوات الكلى من أملاح ومعادن, وتتبلور لتكون حصى صغيرة أو كبيرة، وقد تبقى في داخل الكليتين, أو تتحرك خارج الجسم بواسطة الجهاز البولي، وتسبب آلام رهيبة للمريض ، وتصيب حوالي 10% من سكان العالم أغلبهم مابين سن 30 إلى 40 سنة .





أنواع الحصوات





حصى كلسية :

وهي الأكثر انتشارأ، وتتكون بسبب زيادة أوكسالات الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم بالبول .





حصى حمض البوليك :

وهي منتشر عند الرجال أكثر من النساء وتتكون نتيجة زيادة مادة بورين التب تتواجد في البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك.





حصى ستروفيتية :

وغالبًا ما تحدث عند السيدات المصابات بعدوى في الجهاز البولي، وهذه الحصوات تكون كبيرة الحجم وتسبب احتباس للبول وتحدث نتيجة إنتانات الكلى لذا ينصح بتجنبها أو العلاج الفوري لها لتجنب تطورها لحصى.





حصى السيتينين :

وهي نادرة الحدوث وتحدث لدى الرجال والنساء على السواء بسبب خلل وراثي يسبب ارتشاح السيستين وهو حمض طبيعي يتواجد بالجسم من الكلى إلى البول.





أسباب الإصابة

عدم تناول كميات كافية من السوائل .

نتيجة الاصابة ببعض الأمراض التي تسبب زيادة إمتصاص معدلات الكالسيوم بالجسم .

الخضوع لعملية جراحية بالمعدة .

السمنة .

تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول ومضادات الحموضة المحتوية على الكالسيوم .

الإكثار من تناول الملح والبروتينات.





أعراض الإصابة

يشعر المريض بألم في أحد جانبي الظهر أو البطن، عند الرجال تظهر الآلام بمنطقة الفخذ، وتكون آلام المغص الكلوي متقطعة أو شديدة للغاية، قد يصاحب الأعراض وجود دم في البول يحول لونه إلى وردي أو بني أو أحمر، فضلًا عن حدوث قيء وغثيان، وقشعريرة، والحاجة المتكررة للتبول، ونقص في كمية البول المعتادة للجسم، ورائحة كريهة للبول .





طرق الوقاية

ينصح بشرب مابين 6 إلى ثمان أكواب من المياه يوميا .

شرب العصائر الحمضية مثل الليمون والبرتقال لأنها تحوي مادة السيترات التي تساعد على منع تكون الحصى.

الإعتدال في تناول البروتينات الحيوانية كاللحوم والدجاج والأسماك .

تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات وخصوصاً للمعرضين للإصابة بالحصوات الكلسية مثل (البامية ،السبانخ، الشاي الفول السوداني،اللوز البطاطا، الشوكولاتة ،التوت، والحبوب كالقمحوالشوفان) .

التقليل من الصوديوم،والأطعمة المحتوية على الفوسفات مثل الشوكولاتة والمكسرات.





علاج حصوات الكلى

تناول السوائل والأدوية المعالجة .

واحد أو اثنان من كل عشر حالات تحتاج لتدخل طبي مباشر .

العلاج بالموجات فوق الصوتية التي تعمل على تفتيت الحصى إلى أجزاء صغيرة يمكن خروجها مع البول بعد ذلك.

العلاج بالمناظير البولية عندما تعلق الحصى بالحالب أو المثانة .

أحياناً يتطلب العلاج جراحة مصغرة لإستخراج الحصى من فتحة صغير بالظهر في الحالات المتقدمة .

يمكن علاج الحصوات الصغيرةالتي لا تحتاج إلى تدخل طبي عن طريق الطب البديل ببعض المواد الطبيعية مثل عصير الليمون وزيت الزيتون وعصير الرمان والفاصوليا .

خليط خل التفاح والعسل : مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى ملعقة من عسل النحل الأبيض، ثمّ تناولها أكثر من مرة كل يوم لتفتيت الحصوة .

بذور البقدونس الجاف: يتم غلي ثلاث ملاعق صغيرة في نصف لتر من الماء، ثمّ تصفيتها، وشرب نصف كأس منه صباحاً، ونصف كأس مساءً ولمدة يومين.





وصفات طبيعية لحصوات الكلى

وصفة خل التفاح :

يلعب خل التفاح دورًا مهمًا فى علاج حصوات الكلى، وذلك بإضافة ملعقتين من خل التفاح وملعقة واحدة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ، وتناوله مرتين فى اليوم .





وصفة الكرفس :

الكرفس مدر للبول،ما يجعل الكلى تطرد السموم منها، و إضافة الكرفس إلى كوب من الماء المغلى لمدة من 5 لـ10 دقائق، وشرب خلاصة الماء على مدار اليوم يساعد فى علاج حصوات الكلى .





وصفة الشعير

يتم تحضير ماء الشعير بوضع ثلاث ملاعق من الشعير بعد غسله جيدًا مع كوبين من الماء على النار حتى يصل لدرجة الغليان وتقليبه حتى يصبح هلاميًا، ويترك حتى يبرد، ثم يصفى، ويمكن وضع النعناع، أو الليمون إلى الخليط لاكساب طعم إليه، ويتم تناول كوب أو كوبين يوميًا .





حصوات الكلى عند الأطفال

قد يعتقد البعض ان الأطفال لا يصابون بحصوات الكلى، إلا أن الحقيقة أن الأطفال يصابون بنوع أو اثنين فقط من حصوات الكلى، أولها حصوات أوكزالات الكالسيوم، وهي أكثر أنواع الحصيات البولية إنتشاراً بين الأطفال في العالم، أما النوع الثاني فهو حصوات فوسفات الأمونيوم ونسبة الإصابة بها قليلة مقارنةً بالنوع الأول، أما باقي أنواع الحصوات فإنها مرتبطة بالبالغين .



