انخفاض أسعار النفط بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا والصين



وأظهرت بيانات أن تراجع الصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الانعكاس في الربع الثاني.



وبالكاد نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في الربع الثاني من عام 2019.



وقال محللون إن عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الحادة اليوم الثلاثاء أثرت أيضًا على أسعار النفط الخام يوم الأربعاء.



وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية يوم الثلاثاء بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد النهائي الذي حدده في 1 سبتمبر للحصول على تعريفات بنسبة 10 ٪ على بعض المنتجات، مما أثر على حوالي نصف قائمة السلع الصينية المستهدفة بقيمة 300 مليار دولار.



وأظهرت بيانات من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي (API) مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي.



وارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.7 مليون برميل لتصل إلى 443 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.



وانخفض خام برنت 2.08 دولار، أو 3.4 ٪، إلى 59.22 دولار للبرميل في الساعة 1214 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 4.7 ٪ يوم الثلاثاء، وهو أكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ديسمبر.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) بمقدار 2.13 دولار، أو 3.7٪، عند 54.97 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 4٪ في الجلسة السابقة، وهي الأكبر في أكثر من شهر.وسجلت الصين مجموعة من البيانات الضعيفة بشكل غير متوقع لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، مما يؤكد على اتساع الشقوق الاقتصادية مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.كما أن التباطؤ العالمي الذي تضخمت بسبب النزاعات التعريفية وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضغط على الاقتصادات الأوروبية.