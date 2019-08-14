" قفاز إسباني " يحدد هوية بطل السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

تتوجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الاربعاء صوب لقاء تشيلسي ضد ليفربول والذي يجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فودافون أرينا لحساب مباريات كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.





ويعيش الفريقان قبل الموقعة المرتقبة ظروف ومعنويات مختلفة للغاية قبل مباراتهما سوياً حيث يتفوق الريدز على المستوى المعنوي بعد فوزه على نوريتش سيتي في الدوري برباعيه مقابل هدف.





في الوقت الذي إنهار فيه فريق نادي تشيلسي في الظهور الأول لمدربه الجديد الأسطورة فرانك لامبارد بعد السقوط في فخ الخسارة من مانشستر يونايتد برباعيه نظيفة.





ويبقى وجه التشابه بين الريدز والبلوز فيما يخص حراسة المرمى حيث سيتحكم الثنائي الاسباني كيبا أريزابالاجا وادريان في تحديد هوية البطل.





كيبا

إنضم كيبا إلى صفوف البلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادماً من صفوف فريق نادي أتلتيك بيلباو في صفقة كلفت خزائن النادي اللندني 80 مليون يورو ونجح صاحب الأربعة وعشرين عاماً في فرض نفسه بقوة على تشكيلة فريقه الأساسي.





ووصل الأمر بكيبا إلى أن يعصى أوامر المدير الفني السابق للفريق ماوريسيو ساري خلال لقاء مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الأنجليزية بعد أن رفض التبديل وأصر على إستكمال المباراة وأضاع على فريقه اللقب لكن ساري خرج بعد اللقاء وأكد إعجابه بما قام به حارسه لانه يدل على الثقة الكاملة بالنفس.





وخلال الموسم الماضي شارك أريزابالاجا في 54 مباراة مع تشيلسي ما بين محلي وقاري وتلقى في شباكه 51 هدفاً ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 23 مناسبة ويعتبر واحد من الركائز الأساسية التي قادت تشيلسي للحصول على لقب الدوري الأوروبي.





وخلال اللقاءات السابقة التي شارك فيها كيبا مع تشيلسي ضد ليفربول خلال الموسم الأول الذي خاضه بالبريميرليج لا تبدو الذكريات سعيدة للأسباني حيث لم ينجح في تحقيق الفوز بعد أن تعادل الفريقان في الدور الأول بهدف لكل فريق وخسر في الدور الثاني بهدفين مقابل لا شيء ولم ينجح في المحافظة على نظافة شباكه.





أدريان

وفي الجهة المقابلة إبتسم الحظ أخيراً للأسباني أدريان صاحب الأثنين وثلاثين عاماً بعد أن حقق حلمه بالإنضمام إلى صفوف الريدز فريق ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية قادماً من وست هام يونايتد في صفقة إنتقال حر بعد ستة أعوام قضاها في الفريق اللندني.





ليعود الحظ ويبتم له ثانيةً بعد أن تحول من حارس إحتياطي إلى المشاركة أساسياً بعد إصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر في مباراة نوريتش سيتي وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة من أربعة إلى ستة أسابيع كاملةً ما يعني أنه سيكون حامي عرين الريدز خلال الاستحقاقت المقبلة.





وخلال اللقاءات السابقة شارك أدريان ضد تشيلسي في سبعة مناسبات بقميص فريقه السابق وست هام يونايتد ونجح في الخروج منتصراً في مناسبتين وتعادل في مثلهما فيما تذوق مرارة الخسارة في ثلاثة مناسبات فقط وتلقت شباكه من لاعبي البلوز ثمانية أهداف ولم ينجح في الخروج بشباك نظيفة سوى في مناسبتين.





وبذلك يبقى السؤال الأهم لمن تبتسم الساحرة المستديرة وينجح في قيادة فريقه للحصول على لقب السوبر الأوروبي؟



