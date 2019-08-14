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البورصة تعاود لمكاسبها ورأسمالها السوقى يربح 13.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:10 م
البورصة تعاود لمكاسبها ورأسمالها السوقى يربح 13.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
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أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أولى تعاملاتها بعد أنتهاء أجازة عيد الأضحى على ارتفاعات جماعية وسط  مشتريات  قوية من المستثمرون الأجانب.

 

وقفز المؤشر الرئيسي" egx30"  بنسبة 2.54% ليصل إلى مستويات 14540.56 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني"egx70" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستويات 539.96 نقطة، وجقق مؤشر الأوسع نطاقًا" Egx100" ارتفاعات بنسبة 1.96% ليصل إلى مستويات 1431.74 نقطة.

 

شهدت الجلسة لأول مرة منذ فترة بعيدة تحقيق قيم تداولات مليارية مع تنفيذ عرض الشراء الأجباري من قبل المساهمون الرئسيون بشركة جلوبال تليكوم للأستحواذ على الشركة بالكامل.


 وبلغ إجمالى حجم التداول  نحو 4.1 مليار جنيه، بالتداول على 219.9 مليون سهم، وتنفيذ أكثر من 28.7 ألف عملية

 

وربح رأسمال السوقي للأسهم نحو 13.95 مليار جنيه بنهاية الجلسة؛ ليرتفع إلى 760.114 مليار جنيه.

 

 

وأتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحدة بصافي 2.4 مليار جنيه، بينما باع المستثمرون المصريون والعرب بقيمة 2 مليار جنيه، و 309.5 مليون جنيه على الترتيب.

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