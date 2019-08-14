مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق "السويس - القاهرة"

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لقى شخص مصرعه واصابة ٤ اخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكى اليوم بطريق السويس- القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.



وكان اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، قد تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس - القاهرة.



وقال مصدر طبى فى السويس، ان المتوفى تم نقله إلى مشرحة السويس العام والمصابين الى مستشفى التأمين الصحي، لافتا ان الحالات التى تحتاج تدخل جراحى سيتم فتح غرفة العمليات لها.





