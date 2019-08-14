مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق "السويس - القاهرة"
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:13 م
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
Advertisements
لقى شخص مصرعه واصابة ٤ اخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكى اليوم بطريق السويس- القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
وكان اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، قد تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس - القاهرة.
وقال مصدر طبى فى السويس، ان المتوفى تم نقله إلى مشرحة السويس العام والمصابين الى مستشفى التأمين الصحي، لافتا ان الحالات التى تحتاج تدخل جراحى سيتم فتح غرفة العمليات لها.
وكان اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، قد تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس - القاهرة.
وقال مصدر طبى فى السويس، ان المتوفى تم نقله إلى مشرحة السويس العام والمصابين الى مستشفى التأمين الصحي، لافتا ان الحالات التى تحتاج تدخل جراحى سيتم فتح غرفة العمليات لها.
Advertisements