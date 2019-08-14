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مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق "السويس - القاهرة"

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:13 م
مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق السويس - القاهرة
أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
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لقى شخص مصرعه واصابة ٤ اخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكى اليوم بطريق السويس- القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.

وكان اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، قد تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس - القاهرة.

وقال مصدر طبى فى السويس، ان المتوفى تم نقله إلى مشرحة السويس العام والمصابين الى مستشفى التأمين الصحي، لافتا ان الحالات التى تحتاج تدخل جراحى سيتم فتح غرفة العمليات لها.


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