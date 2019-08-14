النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في حريق شركة سياحية بوسط البلد

استعجلت نيابة وسط القاهرة، تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق شب في إحدى شركات السياحة في منطقة وسط البلد.





البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في إحدى الشركات السياحية بوسط البلد، أمر اللواء أسامة فاروق مساعد وزير مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.





وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده لباقي العقارات والشركات المجاورة، وتمكن رجال الحماية من إخمادة، وجارٍ إجراء عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.



