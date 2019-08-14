بالأرقام.. العمليات الإرهابية التي نفذها الإخوان خلال 6 سنوات





بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، زادت وتيرة العنف والتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصري، بمختلف فئاته، في كافة المحافظات، حيث نفذت العديد من الجرائم الإرهابية، ما أسقط الكثير من الشهداء والاعتداء على الكنائس.

2013

زادت حدة العمليات الإرهابية، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، ففي يوليو 2013م، استهدف اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني أثناء تفقده القوات بمنطقة الشيخ زويد في 11 يوليو 2013، وهي أول محاولة لاستهداف إحدى القيادات العسكرية بالجيش المصري

وفي 24 ديسمبر، انفجرت سيارة مفخخة في مديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن مقتل 16 وإصابة 132 آخرين، وانهيار أجزاء من المبنى، ومباني مجاورة.





وفي 19 أغسطس، اعترض مجهولون مسلحون برفح أتوبيسا كان يقل 28 مجندا بقطاع الأمن المركزي كانوا في طريقهم إلى معسكر الأحراش وقاموا بطرحهم أرضا وتقيدهم ورميهم بالرصاص ما أدى إلى استشهاد 25 مجندا وإصابة 3 آخرين.

كما انفجرت سيارة مفخخة، كانت تقف بجوار السور الخارجي لمكتب المخابرات الحربية بحي الإمام بمدينة رفح، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وسقوط 6 شهداء، وإصابة 17 شخصا من المدنيين والعسكريين.

وفي 19 نوفمبر، قام مجهولون بإطلاق عدة أعيرة نارية على محمد مبروك ، الضابط بقطاع الأمن الوطني بمدينة نصر خلال توجهه من منزله إلى مقر عمله، وفروا هاربين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.





كما انفجرت سيارة مفخخة قرب مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وفي 20 أكتوبر، هاجم مجهولون مسلحون حفل عرس بكنيسة العذراء بالوراق في الجيزة، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على الكنيسة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 14 أخرين كانوا خارج الكنيسة.





2014

وشهد عام 2014 ما يقرب من 222 عملية إرهابية، حيث وقع في 23 يناير 2014م، حادث استشهاد خمسة من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه مسلحون على كمين للشرطة بمحافظة بني سويف.





وفي 14 مارس 2014م، استشهد 6 من أفراد في هجوم على نقطة تفتيش في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

وفي 2 أبريل 2014 وقع ثلاثة تفجيرات بالقرب من جامعة القاهرة، مما أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي، وإصابة خمسة، وبعد نحو ساعتين، وقع تفجير ثالث في محيط جامعة القاهرة أيضا.

وفي 18 أبريل 2014م، استشهد الرائد محمد جمال الدين مأمون، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأصيب ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة في نقطة مرور في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة.





2015

بينما شهد عام 2015م، سلسلة من العمليات الإرهابية بلغ عددها 594 عملية إرهابية، ولعل أبرزها؛ استهداف موكب النائب العام المستشار هشام بركات في 29 يونيو 2015 ما أدى لاستشهاده، حيث قام مجهولون باستهداف سيارة النائب العام وطاقم حراسته، أثناء خروجهم من الشارع الذى يقطن به النائب العام متوجهًا إلى مكتبه في العاشرة صباحًا.

وفي 6 يناير 2015 استشهد النقيب ضياء فتوح ضابط المفرقعات بالجيزة أثناء تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها بمنطقة الطالبية، بخلاف العديد من ضباط الشرطة وضباط ومجندى القوات المسلحة فى سيناء الذين تم استهدافهم خلال عمليات انتحارية أو زرع عبوات ناسفة على طريق العربات والمدرعات الخاصة بالجيش والشرطة.





وفى أبريل 2015 تم تفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامى إثر عبوة ناسفة انفجرت وقامت بتدمير الأبراج، مما أدى إلى انقطاع بث العديد من القنوات.

وفى 22 أبريل، تم استهداف العقيد وائل طاحون أثناء خروجه من منزله بمنطقة عين شمس بوابل من الأعيرة النارية عن طريق ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية.





وفى يوليو 2015 تم تفجير المبنى الملحق بالقنصلية الإيطالية بوسط البلد وأعلن تنظيم"أنصار بيت المقدس" الإرهابى مسئوليته عن الحادث وقتها.





2016

فيما كان إجمالي العمليات الإرهابية التي وقعت عام 2016م، نحو 199 عملية في مختلف المحافظات، ولعل أبرزها؛ تفجير كمين الصفا بمدينة العريش فى 7 مارس، الذي أسفر عن استشهاد 18 ضابطًا من الشرطة والجيش.

بينما أطلق إرهابيون الرصاص على القس "روفائيل موسى" كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش، في 30 يونيو.

كما استهدف تنظيم "حسم" الإرهابي، النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، وقاموا بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بمنطقة التجمع الخامس، إلا أنه لم يتعرض للإصابة، في 29 سبتمبر.





وفي 24 أكتوبر 2016 اغتال تنظيم الإخوان الإرهابى العميد أركان حرب عادل رجائى، وذلك عقب الحكم بسجن الرئيس المعزول محمد مرسى 20 عامًا في قضية أحداث قصر الاتحادية.





وفى يوم 6 ديسمبر، ألقت مجموعة إرهابية عبوة متفجرة ناسفة فى صندوق للقمامة بالقرب من نقطة أمنية فى أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الهرم تسبب فى مقتل 6 مجندين، وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجار العبوة الناسفة، وأعلنت حركة "حسم" مسئوليتها عن التفجير.





وفي 11 ديسمبر، وقع هجوم على الكنيسة البطرسية، حيث استهدف إرهابيون الكنيسة البطرسية الملحقة بمبنى الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية، بالقاهرة، ما أودى بحياة 27 شخصًا وأسقط 54 مصابًا، حيث تم التفجير داخل قاعة صلاة بالكنيسة البطرسية، عقب دخول المتهم الرئيسى ومنفذ العملية محمود شفيق.





2017

وشهد عام 2017، نحو 110 عمليات إرهابية، ولعل أبرزها؛ حادث كنيسة القديسين بطرس وبولس، والكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث تم ضبط كرم أحمد عبدالعال إبراهيم، من العناصر الرئيسية فى ارتكاب الحادث، و3 من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث، والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى تستهدف منشآت حيوية وهامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وبحوزة أحدهم 3 عبوات ناسفة، و3 فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش.





2018

بينما شهد عام 2018م، 8 عمليات إرهابية هزيلة، جاءت خمس منها بعبوات ناسفة غير متطورة الصنع.

ومنذ فبراير 2018، تنفذ القوات المسلحة، عملية عسكرية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، لـ"مواجهة عناصر مسلحة شمالي ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر (شمال)، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".



