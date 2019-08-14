رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بالتخطيط لعمل عسكري في كشمير

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قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، كلمة احتفالًا بيوم الاستقلال اليوم الاربعاء لاتهام الهند بالتخطيط لعمل عسكري في منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي كانت منذ فترة طويلة نقطة تحول بين الجارتين المسلحتين نوويا.



وألغت الهند الوضع الخاص لجزءها من كشمير الواقعة في الهيمالايا، والمعروفة باسم جامو وكشمي، في 5 أغسطس، وانتقلت إلى تهدئة الاضطرابات الواسعة النطاق عن طريق إغلاق الاتصالات وقمع حرية التنقل.



وردت إسلام أباد بتعليق التجارة الثنائية وجميع روابط النقل العام مع الهند، وكذلك طرد سفير نيودلهي إلى إسلام أباد.



وسافر خان إلى مظفر أباد اليوم الأربعاء، عاصمة كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، في أول زيارة له للمنطقة منذ أن أصبح زعيمًا لباكستان في عام 2018.



وقال في خطاب أمام برلمان المنطقة: "أن الهند تخطط لعمل أكثر شمولًا من شهر فبراير، عندما قصفت طائراتها المقاتلة داخل باكستان، في أعقاب تصاعد كبير في التوتر بين الخصمين.



وأضاف: "لقد وضعوا خطة أكثر بشاعة لتحويل انتباه العالم عن حركتهم في كشمير، وهم يخططون للعمل في أزاد كشمير"، والجيش الباكستاني يدرك تمام الإدراك أنهم (الهند) قد وضعوا خطة للعمل في آزاد كشمير".



ولم يرد ممثلو القوات المسلحة الهندية ووزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق على تصريحات خان.



جدير بالذكرأن تحكم الهند وادي كشمير المكتظ بالسكان والمنطقة التي يسيطر عليها الهندوس حول مدينة جامو، بينما تسيطر باكستان على أزاد كشمير، وهي إسفين من الأراضي في الغرب.



وتحتفظ الصين بمنطقة مرتفعة على ارتفاع منخفض في الشمال.



وخاضت الهند وباكستان حربين على كشمير منذ حصولها على الاستقلال من بريطانيا العظمى عام 1947، اقتربا من الثلث في فبراير بعد هجوم قاتل على الشرطة الهندية من قبل مجموعة متشددة مقرها باكستان أسفرت عن غارات جوية من قبل البلدين.



وأن إلغاء الهند للوضع الخاص لجامو وكشمير يعوق حق الدولة في صياغة قوانينها الخاصة ويسمح لغير المقيمين بشراء العقارات هناك.



وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن القوانين القديمة التي تحظر على الأشخاص من خارج كشمير شراء العقارات والاستقرار فيها وتولي الوظائف الحكومية قد أعاقت تطورها.



وقالت وزارة الداخلية الهندية إن القيود رفعت في خمس مناطق في جامو وتسع مناطق في كشمير يوم الاثنين، مضيفة أنه سيتم تشديد الأمن للاحتفالات بيوم استقلال البلدين وصلاة الجمعة الإسلامية.



كما أعلنت باكستان أنها ستحتفل بيوم استقلال الهند في 15 أغسطس باعتباره "يومًا أسود" هذا العام، مع رفع أعلام نصف المباني على المباني الحكومية احتجاجًا على قرار الهند.

