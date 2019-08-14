شركة يمتلكها حكم دولي معتزل ترعى نادي "إهناسيا" ببني سويف

Advertisements

أبرم مجلس إدارة نادي بني سويف، برئاسة سعد أمين، تعاقدًا مع شركة الملك للإستثمار الرياضي، برئاسة الحكم الدولي المعتزل محمد فاروق، لرعاية الشركة فريق الكرة الأول بالنادي، و3 فرق من الناشئين.



وأكد مصدر بنادي إهناسيا، أن العقد ينص على رعاية الشركة للفريق الأول وفرق الناشئين في كافة الإحتياجات، منها إختيار الأجهزة الفنية والإدارية ودعم الفريق بلاعبين مميزين وتكلفة تأجير الملاعب والمكافأت وبدلات الإنتقال..الخ.



وأشار المصدر، إلى أن العقد ينص أيضًا على حرية الشركة في تسويق وبيع اللاعبين، مقابل نسبة 50% من عائد البيع للنادي ومثلها للشركة.



يُذكر أن نادي إهناسيا يستعد للتنافس مع 5 فرق أخري، للصعود من القسم الرابع إلى الثالث.

