البابا تواضروس يستقبل المرشح لمنصب النائب البطريركي الكاثوليكي بمصر
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:59 م
حازم رفعت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، الأب هاني باخوم، الكاهن الكاثوليكى والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، وذلك بمناسبة دعوته ليكون أسقفًا باسم الأنبا باخوم وتعيينه نائبًا بطريركيًا وذلك يوم ٣١ أغسطس الجاري.
حضر المقابلة وفدًا من الكهنة الكاثوليك وشماسًا من العاملين في الكنيسة الكاثوليكية، وقد هنأه قداسة البابا وأهداه مجموعة كتب عن تاريخ خدمة مدارس الأحد في مصر.
كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بكهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالتجمع الخامس مع أسرهم.
واستعرض قداسته معهم الخدمات التى تقدمها الكنيسة وأهمية وجود مشروعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة كما قام قداسته بتشجيعهم على الاستمرار والعمل بوحدانية القلب وبالفكر الواحد.
وانتهى الاجتماع بالصلاه كما بدأ وأخذ الصور التذكارية وتوزيع الهدايا المناسبة.
ومن المقرر أن يلقي قداسته، مساء اليوم، عظته الأسبوعية، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني نهضة العذراء قبيل إلقاء عظته الأسبوعية من الإسكندرية.
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