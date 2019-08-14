حقيقة رفض باريس عرض برشلونة في صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة شائعات رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العرض المقدم من برشلونة للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.









وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن رفض نادي سان جيرمان العرض المقدم من برشلونة والذي قدمه النادي الكتالوني يوم أمس لضم نيمار.









وقال الإعلامي جيرارد روميرو اليوم لإذاعة الكادينا سير: برشلونة لحد الان لا يملك اي إجابات من باريس سان جيرمان حول العروض التي تم تقديمها يوم الامس.



