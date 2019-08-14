مقتل عاطل في مشاجرة مع صديقه وامرأتين أمام محكمة بلبيس بالشرقية

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لقي عاطل، مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب في مياه ترعة "بلبيس" أمام مجمع محاكم بلبيس.



وعلى الفور، انتقلت قوة مكبرة من رجال مباحث المركز، برئاسة الرائد إسلام عواد، إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة "محمد علي عبدالحميد" وشهرته "دونجل"، 29 سنة، عاطل وله معلومات جنائية.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مطلوب للتنفيذ عليه في 7 قضايا، وامرأتين، فيما تبين أن المجني عليه استدان من صديقه مبلغًا من المال ورفض سداده، حيث قام المتهمين بقتله بإلقاء الحجارة عليه حتى قفز في المياه وفارق الحياة، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.