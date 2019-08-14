ميركل تريد شراكة وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست

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قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم الاربعاء، إن المانيا تريد من بريطانيا الحفاظ على شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عن الكتلة.



وقالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي: "تحدثنا بالطبع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي هذا الصدد، وأوضحنا أننا نريد انسحابًا سيؤدي في الوقت ذاته إلى شراكة وثيقة بين بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

