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ميركل تريد شراكة وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:51 م
ميركل تريد شراكة وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست
صورة أرشيفية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم الاربعاء، إن المانيا تريد من بريطانيا الحفاظ على شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عن الكتلة.

وقالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي: "تحدثنا بالطبع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي هذا الصدد، وأوضحنا أننا نريد انسحابًا سيؤدي في الوقت ذاته إلى شراكة وثيقة بين بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
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