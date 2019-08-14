قيادي سابق بالداخلية: الإخوان اعترفوا بدعمهم للإرهاب عبر قياداتهم (فيديو)
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:48 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قيادات جماعة الاخوان المسلمين اعترفوا بتنفيذ الجماعة للعمليات الإرهابية.
وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن ما فعله الإخوان نوع من الفُجر، حيث أنهم أتوا بأطفال أيتام في اعتصاما رابعة العدوية، وجعلوهم يرتدوا أكفان للمتاجرة بهم.
ولفت إلى أن سكان منطقة رابعة العدوية استغاثوا بالدولة لإنقاذهم مما يتعرضون إليه من تهديدات، مضيفًا أن العنف موجود في دم الإخوان، وليس جديد عليهم.
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