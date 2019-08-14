قيادي سابق بالداخلية: الإخوان اعترفوا بدعمهم للإرهاب عبر قياداتهم (فيديو)

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قيادات جماعة الاخوان المسلمين اعترفوا بتنفيذ الجماعة للعمليات الإرهابية.





وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن ما فعله الإخوان نوع من الفُجر، حيث أنهم أتوا بأطفال أيتام في اعتصاما رابعة العدوية، وجعلوهم يرتدوا أكفان للمتاجرة بهم.



