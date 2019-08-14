الصين: احتجاجات هونج كونج تقترب من "الإرهاب"

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قالت الصين، إن حركة الاحتجاج في هونج كونج قد وصلت إلى "قرب الإرهاب" اليوم الأربعاء، بعد ليلة من الاشتباكات القبيحة في مطار المدينة، حيث قام المتظاهرون بضبط واحتجاز رجلين يشتبه في أنهما متعاطفين مع الحكومة.



واستؤنفت الرحلات الجوية خارج المركز المالي بعد يومين من الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات، حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين في المحطة في واحدة من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، مما اضطر إلى إلغاء مئات الرحلات المغادرة.



ووصف مكتب شئون هونج كونج وماكاو في بكين السلوك في المطار بأنه لا يختلف عن الإرهاب وقال إنه يجب معاقبته بشدة.



وتسببت المواجهات العنيفة المستمرة منذ عشرة أسابيع بين الشرطة والمتظاهرين في غمر المدينة بأسوأ أزمة منذ أن تحولت من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997.



ووصلت حافلات من شرطة مكافحة الشغب، واشتبكت مع المتظاهرين الغاضبين قبل الانسحاب بمجرد إقالة الرجل وترك المحطة لفترة قصيرة في السيطرة على النشطاء الذين احتجزوا بعد ذلك مراسلًا صينيًا لفترة قصيرة.



وانسحب المتظاهرون، الذين احتلوا المطار لمدة خمسة أيام - وتعطل الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء - معظمهم بحلول فجر النهار، حيث أصدرت عدة مجموعات بيانات تمزج الندم مع الفوضى مع تحدي السلطات.



وليس من الواضح ما إذا كانت المشاهد القبيحة قد أدت إلى تآكل الدعم الواسع الذي اجتذبته الحركة في هونغ كونغ، في حين تضرر اقتصاد المدينة المتعثر أيضًا في الأشهر الأخيرة.



جدير بالذكر أن اضطرابات المعارضة لمشروع قانون تم تعليقه الآن كان من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بهم لمحاكمتهم في الصين القارية، لكنه تضخم في دعوات أوسع للديمقراطية.



وبالإضافة إلى إدانة بكين، دعت صحيفة الشعب اليومية إلى "استخدام سيف القانون" لاستعادة النظام، وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في البر الرئيسي بالمراسل المعتقل كبطل.



