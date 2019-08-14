رئيس الزمالك يهاجم سمير عثمان بسبب الأهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "تعيين سمير عثمان خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".

وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".