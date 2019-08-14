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رئيس الزمالك يهاجم سمير عثمان بسبب الأهلي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:40 م
رئيس الزمالك يهاجم سمير عثمان بسبب الأهلي
سمير عثمان
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.

 

وقال مرتضى منصور: "تعيين سمير عثمان خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".

 

وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".

 

 

 

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