رئيس الزمالك يهاجم سمير عثمان بسبب الأهلي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:40 م
أحمد الهواري ورامي بشاي
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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.
وقال مرتضى منصور: "تعيين سمير عثمان
خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".
وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم
المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".
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