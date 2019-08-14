العولقي: حشود شبوة ستتجه إلى عدن لدعم انتصارات القوات الجنوبية





أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي أن "حشود شبوة ستنطلق يوم غداً إلى العاصمة عدن دعماً لانتصارات القوات الجنوبية وستبقى شبوة شوكة الميزان".





وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "لطالما كانت محافظة شبوة وأبنائها في طليعة جماهير الجنوب للدفاع عن المشروع الوطني الجنوبي ورفض النغمات الحزبية والدعايات المناطقية والمصالح الضيقة وكل المؤامرات على قضية الجنوب.





وأوضح العولقي أن حشود شبوة ستنطلق يوم إلى العاصمة عدن دعماً لانتصارات القوات الجنوبية وستبقى شبوة شوكة الميزان".



