يلا شوت EGYPT مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر رابط يلا شوت مباراة مصر في مونديال اليد الان

يخوض منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 مباراة قوية ضد سلوفينيا ظهر اليوم الأربعاء والموافق 14 أغسطس في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة في مقدونيا.





وينتظر أن تنطلق مباراة مصر وسلوفينيا في الساعة الثانية بتوقيت القاهرة من ظهر الأربعاء، والثالثالثة بتوقيت مكة المكرمة.





وستكون مباراة مصر وسلوفينيا لناشئي كرة اليد مذاعة عبر قناة تايم سبورت الحاصلة على حقوق نقل مباريات مصر في المونديال.





وكان منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 قد تصدر مجموعته الثانية في ختام الدور الأول برصيد 8 نقاط.





وتأتي قائمة منتخب مصر في المونديال كالآتي:

"عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".



