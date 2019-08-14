موسى يطرح أحدث كليباته "وضع تاني" احتفالا بعيد الأضحي





"وضع تاني" من كلمات مانو وخالد شريف وألحان كريم عاشور وتوزيع Mansi ومنتج منفذ طارق الاحمدي ومدير تصوير نزار شاكر واخراج حسن السيد.





وحقق الفيديو عدد كبير من المشاهدات وذلك خلال تفاعل الجمهور معه الساعات القليله الماضيه التى تم طرح الكليب فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن المقرر أن يعقد "موسي" عدد من الجلسات الفنيه مع اكبر الشعراء والموزعين خلال الفتره القادمة لوضع اللمسات النهائية للانتهاء من أعماله القادمة وذلك بعد الانتهاء من جولته لاحياء عدد من الحفلات خارج مصر ب "دبي" و"ابوظبي" احتفالا بعيد الأضحى.

طرح المطرب موسي، واحد من أحدث اغانيه بعنوان وضع تاني وذلك على طريقه الفيديو كليب على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من القنوات الفضائية وذلك احتفالا بعيد الاضحي المبارك .