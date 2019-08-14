تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:20 م
الفجر الرياضي
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استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.
تشكيل ليفربول المنتظر أمام تشيلسي
حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع: روبرتسون - جوميز - فان ديك – ألكسندر
أرنولد.
خط الوسط- فابينيو - هيندرسون - تشامبرلين
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو
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