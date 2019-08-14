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تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:20 م
تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

 

تشكيل ليفربول المنتظر أمام تشيلسي

 

حراسة المرمى: أدريان

 

خط الدفاع: روبرتسون - جوميز - فان ديك – ألكسندر أرنولد.

 

خط الوسط- فابينيو - هيندرسون - تشامبرلين

 

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو

 

 

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