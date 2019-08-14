بعد رفضه بالأمس.. باريس يدرس عرض برشلونة الرسمي

اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراراً جديداً للرد على العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وكان برشلونة قد عرض على إدارة باريس سان جيرمان عرضاً يشمل كويتنيو + راكيتيتش + 100 مليون يورو، لكنه في البداية لم يتلقى رد إيجابي من النادي الفرنسي.





وبعد 24 ساعة من العرض المقدم بدأت إدارة نادي باريس في التفكير الجاد بدراسة العرض المقدم من برشلونة وتسهيل الأمور لإنهاء الصفقة.