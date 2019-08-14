بعد رفضه بالأمس.. باريس يدرس عرض برشلونة الرسمي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:59 م
Advertisements
Advertisements
اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراراً جديداً للرد على العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكان برشلونة قد عرض على إدارة باريس سان جيرمان عرضاً يشمل كويتنيو + راكيتيتش + 100 مليون يورو، لكنه في البداية لم يتلقى رد إيجابي من النادي الفرنسي.
وبعد 24 ساعة من العرض المقدم بدأت إدارة نادي باريس في التفكير الجاد بدراسة العرض المقدم من برشلونة وتسهيل الأمور لإنهاء الصفقة.
Advertisements