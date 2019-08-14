"عنف وتخريب".. إرهاب الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة

اتخذت جماعة الإخوان الإرهابية، نهج العنف وإثارة الفتن، عقب خطاب 3 يوليو 2013م، الذي يعتبر طوق نجاة للشعب المصري، حيث استرد الوطن من قبل مختطفيه، ليستهدف الإخوان، الدولة ومؤسساتها، بارتكاب الجرائم والعمليات الإرهابية.





اعتصام "رابعة"

بعد فشل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، في الحشد ضد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، بدأ قيادات الجماعة في إرسال بعض التهديدات للشعب المصري من خلال منصة الاعتصام في رابعة العدوية، ففى البداية قال القيادى الإخواني محمد البلتاجي: إن ما يحدث في سيناء من إرهاب يتوقف في الثانية التي يعود فيها مرسي، بينما قال صفوت حجازي: اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالدم، في حين عاد حجازى ليطلق تصريح: رسالة إلى الكنيسة المصرية، لو تآمرتم وساعدتم في عزل مرسي فسيكون لكم شأن آخر.





تعذيب

ومع انتهاء الاعتصام، كشفت التحقيقات القضائية عن وجود تعذيب داخل اعتصام رابعة العدوية المسلح، وذلك بعدما استمر قرابة 40 يومًا خلف وراءه مئات القتلى والمصابي، جراء العنف والتعذيب من قبل جماعة الإخوان طوال فترة وجودها بالميدان، وهي القضية المتهم فيها عصام سلطان ومحمد البلتاجي ومحمد بديع وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعصام العريان، وبدأ اعتصام رابعة العدوية، ردًّا على دعوات حركة تمرد للجماهير بالنزول في تظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو 2013 للمطالبة بإسقاط "مرسي".





استهداف الشرطة

لم تكف جرائم الإخوان، عند العنف، بل استهدفوا الشرطة، حيث وقع في 23 يناير 2014م، حادث استشهاد خمسة من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه مسلحون على كمين للشرطة بمحافظة بني سويف.





وفي 14 مارس 2014م، استشهد 6 من أفراد في هجوم على نقطة تفتيش في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، وفي 2 أبريل 2014 وقع ثلاثة تفجيرات بالقرب من جامعة القاهرة، مما أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي، وإصابة خمسة، وبعد نحو ساعتين، وقع تفجير ثالث في محيط جامعة القاهرة أيضا.





وفي 18 أبريل 2014م، استشهد الرائد محمد جمال الدين مأمون، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأصيب ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة في نقطة مرور في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة.





واستهدفت عددًا من الأكمنة في منطقتي كرم القواديس والخروبة، ونفذت العديد من الهجمات وصل عددها إلى قرابة 150 عنصرًا، استخدموا السيارات المفخخة، وقذائف "آر بي جي"، إلى جانب الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

أحداث إرهابية

وتورطت جماعة الإخوان، في العمل الإرهابي، الذي شهده طريق الواحات في الجيزة، وأسفر عن استشهاد 16 ضابطًا ومقتل وإصابة 15 إرهابيًا.





حرق الكنائس

وتورطت جماعة الإخوان الإرهابية، في حرق الكنائس، حيث حرقوا نحو 64 كنيسة في أغسطس 2013م، أبرزها؛ حرق كنائس في ثلاثة مراكز في المنيا، وحرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الأمير تادرس بقرية المنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة، وغيرها.





كما أحدثت تفجير داخل الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 28 عددًا من الشهداء، واستهداف كنسية مارمينا بمنطقة حلوان.



