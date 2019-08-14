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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:11 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل
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ماريان عيد
 
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استقبل صباح اليوم صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صاحب النيافة الكاردينال جبرائيل زوبير، بالمقر البطريركى بكوبرى القبة. 

تأتى هذه الزيارة الودية فى إطار زيارة نيافته لمصر وتبادل الحوار حول أوضاع الكنيسة بمصر والأوضاع الحالية بالسودان.
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