بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل

استقبل صباح اليوم صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صاحب النيافة الكاردينال جبرائيل زوبير، بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.



