البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية اليوم من الإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عظته الأسبوعية، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.





ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني نهضة العذراء قبيل إلقاء عظته الأسبوعية من الإسكندرية.



