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البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية اليوم من الإسكندرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:08 م
البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية اليوم من الإسكندرية
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ماريان عيد
 
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عظته الأسبوعية، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني نهضة العذراء قبيل إلقاء عظته الأسبوعية من الإسكندرية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.
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