بطريرك الكاثوليك يهنىء شعب الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:04 م
ماريان عيد
Advertisements
Advertisements
هنأ البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية لأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم.
جاء ذلك فى بيان أصدره الكنيسة الكاثوليكية بأن تحتفل الكنيسة غذا بعيد انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد.
وتقدم الأنبا إبراهيم بخالص التهنئة لأبناء الكنيسة ورهبان وراهبات والشعب الحبيب.
Advertisements
المزيد عن: محافظات كنائس بطريرك الكاثوليك أخبار مصر
- الأنبا إبراهيم اسحق يستقبل مطران اللاتين بمصر
- بطريرك الكاثوليك يهنىء السيسي بذكرى انتصار أكتوبر المجيد
- الكنيسة الكاثوليكية عن أحداث تفجير أتوبيس المريوطية: اعتداء على كرامة الإنسان
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدا من الكشافة الكاثوليكية
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي بذكرى تحرير سيناء
- اليوم.. مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يعقد اجتماعه الدوري
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر
- الأنبا إبراهيم اسحق يهنئ الأقباط بمناسبة بدء صوم العذراء مريم
- الكنيسة الكاثوليكية تنعى المتوفين في الانفجار أمام معهد الأورام