بطريرك الكاثوليك يهنىء شعب الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء

هنأ البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية لأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم.





جاء ذلك فى بيان أصدره الكنيسة الكاثوليكية بأن تحتفل الكنيسة غذا بعيد انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد.



