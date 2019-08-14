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بطريرك الكاثوليك يهنىء شعب الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:04 م
بطريرك الكاثوليك يهنىء شعب الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء
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ماريان عيد
 
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هنأ البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية لأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم.

جاء ذلك فى بيان أصدره الكنيسة الكاثوليكية بأن تحتفل الكنيسة غذا بعيد انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد.

وتقدم الأنبا إبراهيم بخالص التهنئة لأبناء الكنيسة ورهبان وراهبات والشعب الحبيب.
بطريرك الكاثوليك يهنىء شعب الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء
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