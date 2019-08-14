شاهد.. استمرار الانتشار الأمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:07 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
نشر قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، مقطع فيديو يرصد الانتشار الأمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.
حيث تشارك كافة قطاعات وزارة الداخلية في أعمال التأمين، منها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
ومن ناحيته قال ملازم أول أدهم المصيلحي، إنهم متواجدون بكثافة لتأمين المواطنين في احتفالات عيد الأضحى، ويتصدون لأي محاولات الخروج عن القانون.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحى أعياد أخبار مصر إحتفالات
- وزير الداخلية يكافئ 972 رجل شرطة
- وزير الداخلية يكافئ 530 رجل شرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن
- وزير الداخلية يكرم 872 من رجال الشرطة
- لـ"منع التحرش".. تواجد مكثف للشرطة النسائية بالشوارع والميادين خلال العيد
- "الداخلية" تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو)
- "مكافحة التحرش".. أبرز مشاهد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك