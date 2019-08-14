شاهد.. استمرار الانتشار الأمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى

نشر قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، مقطع فيديو يرصد الانتشار الأمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.





حيث تشارك كافة قطاعات وزارة الداخلية في أعمال التأمين، منها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.



