إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تعرض رودريجو جوس لاعب ريال مدريد الإسباني المنضم حديثًا إلى الفريق، إلى إصابة قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رودريجو جوس، يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، ولن يتمكن من اللعب مع فريق الكاستيا بليون استعدادًا للموسم الجديد.

وأجرى جهاز ريال مدريد اختبارات لرودريجو، وينتظر الآن معرفة آخر التطورات بشأن مدة غياب اللاعب عن المباريات.

ومن المنتظر أن يلعب رودريجو مع الفريق الأول في ريال مدريد خلال الموسم الجديد.