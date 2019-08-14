رئيس مدير عام " الصوناد " : لم نقم بأيّ تقصير

قال رئيس مديرعام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي الثلاثاء 13 أوت 2019 ، إنه لا يرى تقصيرا من الشركة في عملها أيام العيد، إذ تم توفير كميات مياه إضافية مقارنة بعيد السنة الفارطة، كما تم توفير أعوان للعمل على إصلاح الأعطاب، مرجعا الإنقطاعات في المياه إلى ''الوضع الصعب وكثرة العرض مقابل نقص الطلب''.

مضيفا الهلالي أن البلاد تعيش موجة حر يتولد عنها ارتفاع طلب المياه، وهو طلب بلغ ذروته يوم العيد مما تسبب في إنخفاض ضغط المياه الموزعة في بعض المناطق وإنقطاعها في مناطق أخرى.

وأكّد انه ''ثمة ضغط كبير على المنشآت والمعدات، رغم تواصل عمل أعوان الشركة طيلة أيام العيد''، متابعا ''نأسف لأي إنقطاع، لكنه خارج عن نطاق الشركة''.

كما أشار إلى أن الإنقطاعات لم تشمل كل المناطق وفق قوله، مؤكدا أن الوضع بصدد العودة إلى مجراه الطبيعي مع تجند فنيي الشركة في كل المناطق.