الإسماعيلي يعلن مواعيد المباريات الودية

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى موعد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق فى معسكر مدينة السادس من أكتوبر.









الفريق سيخوض الودية الأولى يوم الجمعة المقبل مع بتروجيت على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.









الودية الثانية للدراويش ستجمعه أمام فريق حرس الحدود يوم الأثنين القادم على ملعب فندق الإقامة “موفنبيك فرع السادس من أكتوبر” فى تمام الخامسة مساءًا أيضا.









الودية الثالثة ستكون ضد فريق كوكاكولا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب فندق الاقامة.









هذا يجرى الاتفاق على مباراة ودية رابعة لم يتم تحديد طرفها الآخر حتى الأن.



