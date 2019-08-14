بفّون : تم رفض ملف حوالي 70 مترشّحا ولن يسترجعوا الضمان المالي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:13 م
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أن الهيئة رفضت ما يقارب 70 مطلب ترشح للرئاسية .
وأكّد بفون إلى أن ملفات عديدة تضمنت المبلغ المالي المطلوب (10 آلاف دينار) وتم رفضها لعدم استيفائها بقية الشروط القانونية، مؤكدا أن الضمان المالي لا يتم إرجاعه للمترشحين المرفوضين.
كما سيتم الاعلان عن القائمة الاولية للمترشحين غدا حلال ندوة صحفية بمقر الهيئة .
Advertisements