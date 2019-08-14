بفّون : تم رفض ملف حوالي 70 مترشّحا ولن يسترجعوا الضمان المالي

قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أن الهيئة رفضت ما يقارب 70 مطلب ترشح للرئاسية .

وأكّد بفون إلى أن ملفات عديدة تضمنت المبلغ المالي المطلوب (10 آلاف دينار) وتم رفضها لعدم استيفائها بقية الشروط القانونية، مؤكدا أن الضمان المالي لا يتم إرجاعه للمترشحين المرفوضين.