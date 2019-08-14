"الرئيس" برنامج جديد لسمير الوافي

أعلن الإعلامي سمير الوافي رسميا عن تقديم برنامج جديد على شاشة قناة التاسعة بعنوان "الرئيس" وهو برنامج يعنى بمتابعة خاصة للانتخابات الرئاسية دون سواها وسيتم بثه أسبوعيا كل يومي أحد واربعاء..

وقد أكد صاحب برنامج "الرئيس" في منشور اصدره على صفحته الرسمية بأن البرنامج سيتضمن أفكارا جديدة مغايرة عن المعهود وسيكون معه في الموعد الاعلامي برهان بسيس كـ "كرونيكور" والذي سيعوض مقداد السهيلي الذي سيعود في شهر اكتوبر من خلال بوابة برنامج "وحش الشاشة" الذي سيعود كل يوم أحد كالعادة تزامنا مع بداية برنامج "بوليميك" كل إربعاء...

وهذا ما دونه سمير الوافي لمتابعيه بشأن "الرئيس":

"موعدنا الجديد قريبا :

برنامج "الرئيس" كل أحد واربعاء التاسعة مساء...برنامج خاص بالانتخابات الرئاسية فقط...كونسابت جديد وكرونيكور جديد هو الزميل المتميز برهان بسيس يعوض مقداد السهيلي الذي يعود في أكتوبر في بوليميك ووحش الشاشة...

نقدمه في ديكور وحش الشاشة لكن المحتوى مختلف عن وحش الشاشة...

برنامج وحش الشاشة يعود في أكتوبر كل أحد كالعادة...بالتزامن مع بداية برنامج "بوليميك" كل إربعاء...