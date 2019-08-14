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مستشفى صالح عزيّز: مريضة تتحصّل على موعد بعد سنتين

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:09 م
مستشفى صالح عزيّز: مريضة تتحصّل على موعد بعد سنتين
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محمد وليد الجموسي
 
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ردت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ اليوم الأربعاء 14 أوت 2019، على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حصول مريضة على موعد طبي من مستشفى صالح عزيز بعد سنتين.
وأكّدت الوزيرة في حديث لاذاعة "شمس آف آم  أن المريضة زارت مستشفى صالح عزيز يوم 1 أوت الجاري للخضوع لمراقبة طبية باعتبار انها كانت قد تلقّت تلقت علاج مرض السرطان منذ سنة 2016.
وأوضحت سنية بالشيخ أن المرضى الذين يتلقون العلاج من السرطان تتم متابعتهم طبيا في البداية بعد 6 أشهر من إنهاء العلاج وعندما يتجاوبون مع الدواء تتم مراقبتهم بعد سنة ثم سنة ونصف ثمّ سنتين
 
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