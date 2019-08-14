مستشفى صالح عزيّز: مريضة تتحصّل على موعد بعد سنتين

ردت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ اليوم الأربعاء 14 أوت 2019، على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حصول مريضة على موعد طبي من مستشفى صالح عزيز بعد سنتين.

وأكّدت الوزيرة في حديث لاذاعة "شمس آف آم أن المريضة زارت مستشفى صالح عزيز يوم 1 أوت الجاري للخضوع لمراقبة طبية باعتبار انها كانت قد تلقّت تلقت علاج مرض السرطان منذ سنة 2016.