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بعد انقضاء عيد الأضحى: الآلاف من السياح الجزائريين يتوافدون على تونس

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:07 م
بعد انقضاء عيد الأضحى: الآلاف من السياح الجزائريين يتوافدون على تونس
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محمد وليد الجموسي
 
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أفادت صحيفة ” الشروق ” الجزائرية اليوم الأربعاء 14 أوت 2019 بان المراكز الحدودية مع تونس الثمانية، في ولايات تبسة وسوق اهراس وخاصة الطارف، سجلت في الثاني والثالث من أيام عيد الأضحى ، توافد الآلاف من السياح الجزائريين الذين اختاروا منتصف شهر أوت وبعد انقضاء مناسبة عيد الأضحى لأجل التوجه لقضاء العطلة الصيفية في المركبات السياحية التونسية. 
و اضافت استنادا لمصدر من مركز أم الطبول بولاية الطارف، إن المركز شهد أمس الثلاثاء التوافد الأكبر منذ بداية الصيف، رغم نظام طوابير السيارات التي تجعل من مرور السياح انسيابيا وغير قابل لتفضيل مسافر أو سائح على آخر، باعتراف الذين توافدوا على مركز أم الطبول.
وقال المصدر ذاته إن التوافد على تونس قل بشكل كبير، منذ يوم الجمعة الماضي قبل عيد الأضحى، وتواصل إلى غاية اليوم الأول من عيد الأضحى ، حيث انعدم نهائيا، ولكن بمجرد أن حل يوم الاثنين ثاني أيام العيد حتى وصل الآلاف من المواطنين الجزائريين، تماما كما حدث في الموسم الماضي، وجميعهم من العائلات خاصة القادمين من وسط البلاد من الجزائر العاصمة وتيزي وزو والبليدة والمدية.
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