زغوان : إلغاء حفل افتتاح مهرجان "تيبوربوماجيس" بالفحص في دورته 31 لأسباب لوجستية

قررت هيئة مهرجان " تيبوربوماجيس " بالفحص من ولاية زغوان أمس الثلاثاء إلغاء حفل افتتاح المهرجان في دورته الحادية والثلاثين الذي كان مقررا مساء 13أوت 2019 وذلك لأسباب لوجستية وفق ما أكده رئيس جمعية المهرجان أيمن البكري في تصريح لـ "وات".

وأوضح البكري في هذا الإطار أنه تعذر القيام بأشغال الإنارة الخاصة بالمسلك المؤدي إلى فضاء المعبد حيث تقام العروض ومختلف الأنشطة التي تضمنتها فقرات المهرجان وهو ما يعيق تأمين الوافدين لحضور العروض الفنية التي ستقام ليلا حسب تقديره .

وأضاف رئيس الجمعية أن المهرجان يمتد من 13 إلى 19 أوت 2019 وقد تم إلغاء عرض "النوبة" الذي كان مبرمجا لسهرة الافتتاح وسيقع النظر في إمكانية برمجته في حفل الاختتام وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية .