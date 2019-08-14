ميناء دمياط يستقبل ٥ سفن حاويات وبضائع



وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83810 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40525 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2700 طن مولاس.







استقبل ميناء دمياط اليوم الأربعاء، سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2561 طن قمح، في حين غادر عدد 123 سيارة نقل محملة بـ 5851 طن قمح.